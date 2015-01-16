Многие гособлигации уходят в минус после действий Швейцарии

Инвесторы сильно занервничали, хотя пока они еще готовы потратить деньги, покупая некоторые государственные облигации. Это последняя мода в области финансов — покупать все, что сейчас в минусе.

Доходность государственных облигаций в Европе и Японии уходит в «воду с отрицательными значениями». Держатели облигаций по существу готовы смириться с потерями, просто чтобы удержать у себя эти активы. Они думают, что пока лучше потерять несколько центов, чем тратить деньги на что-то другое.

"Это в основном плата за страхи", - считает Николас Колас, главный рыночный стратег-аналитик из ConvergEx. "Страх дефляции, страх нестабильности на других рынках и общий страх поглотил инвесторов".

Просто посмотрите на Швейцарию, где доходность по облигациям была отрицательная, а теперь еще больше снизилась — после того, как в четверг центральный банк страны «кинул бомбу» на инвесторов, избавившись от потолка для валюты. Теперь швейцарский франк может свободно торговаться против евро. Но Швейцария не одинока в отрицательных последствиях решения своего нацбанка. Доходность краткосрочных государственных облигаций Бельгии, Дании, Франции, Германии, Японии и Нидерландов — у всех ниже нуля.

Швейцарский центральный банк пытается заставить людей тратить и вкладывать больше денег вместо того, чтобы хранить свои деньги в банке или вкладывая в гособлигации. А инвесторы в это время скупают эти безопасные активы, опуская их доходность еще ниже.

Опасаясь дефляции, ЕЦБ готовится к запуску новой масштабной программы стимулирования. Но его «печатная машина» может снизить доходность облигаций еще сильнее. Мысль такая, например, если Испании со всеми своими экономическими проблемами сможет продать пятилетние облигации менее чем 1%, то немецкие облигации пойдут в минус - на -0,05%, хотя это не ужасно много. "Это потрясает. Все задумались: А есть ли у нас действительно функционирующая мировая банковская система, когда ставки практически равны нулю?" - задает вопрос Колас.