Американский фондовый рынок пятую сессию подряд закрывается отрицательно

В очередной раз американские индексы закрываются в «красной» зоне, отчего компании теряют в стоимости. Причина — слабые корпоративные отчеты банков и падения котировок акций IT-компаний, особенно Apple Inc. Об этом сообщает Bloomberg.

Четверг на торгах в США завершился отрицательными движениями. Так, индекс Standard & Poor's 500 упал до минимума с 15 декабря — до отметки 1992,70. В прошлом году индекс ни разу не снижался столько дней подряд — а тут с 8 января он идет только в минус (по данным investing.com). Dow Jones в четверг упал до 17320,71 пункта, Nasdaq Composite - до 4570,82 пункта.

Вчерашние торги подкосила новость о решении нацбанка Швейцарии отказаться от "потолка" нацвалюты — это было полной неожиданностью для всех участников рынка.

"Рынки сначала резко опустились после новости от ШНБ, но американские индексы затем восстановились, - заметил аналитик из Cabrera Capital Markets Ларри Перуцци. - Декабрьский показатель цен производителей также оказался не слишком плохим, особенно с учетом падения стоимости топлива".

"Сейчас на рынке много неопределенности, - полагает глава трейдинга Thornburg Investment Management Inc. Томас Гарсия. - Не ясно, что теперь делать со швейцарскими активами, и сырье постоянно находится в поле зрения. К тому же экономические данные были неоднозначными, а на этой неделе выходят отчетности, которые могут оказать сильное влияние на рынки".

Вчера акции Bank of America Corp. Упали на 5,2%, Citigroup Inc. - на 3,7%, капитализация сети магазинов электроники Best Buy Inc. Снизилась чем на 14%. В четверг также подешевели акции Apple - на 2,71% и Hewlett-Packard Co. - на 3,22%. Акции Blackberry вновь упали на 20%, когда выяснилось, что никаких переговоров с Samsung о продаже компании не было.