2015 год встречает нас войной, кризисом и небывалой социальной напряженностью.

По мере того, как страна выползает из затяжного праздничного похмелья, перед глазами начинают вставать суровые новые реалии.

Цена барреля нефти пробила отметку в 50 долларов и достигла минимумов 2008 года.

В обиход вернулось забытое выражение «черный понедельник», и дополнилось «черным вторником». Рубль рухнул по отношению к доллару более чем в два раза и стабилизировался в диапазоне 65 рублей.

Голубые фишки, а за ними и индекс РТС, скатились к значениям кризисного 2008 года.

Золото – вековая панацея любого делового человека стабильно снижается уже четвертый год к ряду, не смотря на вялотекущую стагнацию в мировой экономике.

Даже благостные мантры финансовых министров Улюкаева и Силуанов сменились спорами вокруг сокращения бюджета, повышения налоговых ставок и необходимости очередной пенсионной реформы.

И все это усугубляется тем, что на сей раз мы абсолютно одиноки в нашей беде.

Помощи ждать неоткуда.

«Рябь» от множества сошедшихся воедино факторов такова, что делать внятные прогнозы сейчас не берутся ни дипломированные аналитики, ни умудренные опытом гадалки.

Вот почему, именно сейчас мы предлагаем вам подумать о том, как можно вернуть твердую почву под ногами, и в конце концов обрести финансовую свободу.

И другого варианта, кроме инвестирования, тут быть не может.