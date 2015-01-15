Российские металлургические компании получают огромные доходы из-за низкого курса рубля

Во всем мире производители цветных металлов (особенно - медные компании) страдают от падения цен на их сырье, подсчитывают убытки. А российские металлурги сильно не переживают — их компании получают рекордные прибыли, выигрывая от рухнувшего курса рубля.

По данным Reuters, акции мировых горнорудных гигантов снизились после падения цен на медь — ее котировки упали до минимума 5,5 лет, потеряв за две недели более 13%. Для примера — акции Antofagasta с начала года подешевели на 11%, Anglo American — на 13%, Glencore - на 21%.

А вот обвал мировых цен на медь почти никак не отразился на российских компаниях - благодаря девальвации рублевые цены вышли на рекордно высокие уровни, считает аналитик БКС Кирилл Чуйко.

В России крупнейший производитель меди - Уральская горно-металлургическая компания — за две недели подорожал на 19% (тогда как медь упала и никель подешевел на 7%). Самый закредитованный металлург в России и крупнейший производитель первичного алюминия в мире - Русал - за январь потерял в стоимости всего 1%, хотя цены на алюминий снизились на 4%.

Попросту выручка металлургов-экспортеров растет пропорционально курсу доллара, а издержки компаний зафиксированы в рублях.

"Российские компании находятся в более выгодном положении, чем их конкуренты где-либо еще", - говорит аналитик Societe Generale Сергей Донской. В таком случае Русал, который с 2008 года работает с минимальной рентабельностью из-за низких цен на металл, может стать второй по прибыльности компанией этого сектора после Норникеля.