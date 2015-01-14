Великий Американский Тупик

В очередной раз попробую замахнуться на глобальное и объяснить сложное простым языком: почему в США разворачивается новый (а на самом деле тот же, что и в 2008 году, но отсроченный) кризис, и почему его нельзя залить деньгами, как в прошлый раз.



При этом я сознательно буду пренебрегать сложными терминами, потому что они понятны только узкому кругу специалистов, а остальных только запутывают.



Итак, огромное количество людей думает, что США могут в любой момент напечатать любое необходимое им количество денег и поэтому у них не может быть из-за этого проблем. Это не так.



Постулат 1. США может напечатать ровно столько долларов, сколько остальной мир готов купить их долговых обязательств – US Treasuries



Запомните это.



Просто длительное время это казалось выгодным и желающих было много (процентная ставка по трэжерис была достаточно высокой), поэтому печатный станок работал почти не переставая, создавая иллюзию бесконечности процесса. Но потом ставку постепенно снизили, потому что обслуживать огромный долг при высокой ставке слишком дорого. А череда кризисов показала, что американские ценные бумаги не так надёжны, как казалось, и возможности и желания покупать их у других правительств поубавилось.



Поэтому американцев так пугают попытки России, Китая, Ирана и ряда других стран выйти из долларовой зоны и перестать покупать трэжерис (и тем более сбросить уже имеющиеся). Пирамида должна расти, а не схлопываться.



И именно поэтому США пришлось идти на всяческие хитрости типа программ количественного смягчения. Но это не главное.



Постулат 2. Главная проблема США не в том, что растёт долг, а в том, что не растёт реальный ВВП



Не смотря на всё новые махинации со статистическими методиками подсчёта ВВП, роста нет. А если брать старые методики – то уже несколько лет идёт медленная стагнация, которую не в состоянии преодолеть никакие программы QE. И в прошедшем 2014 году большую часть года US Census показывала незначительный, но спад ВВП США даже по «хитрым» методикам.



А раз нет роста, то нет притока капитала в реальный сектор экономики. Нет капитала в реальном секторе – нет рабочих мест, нет зарплат, нет налогов, нет прибылей, нет покупательной способности у населения и способности платить по кредитам. То есть какими бы ни были различные искусственные показатели и рейтинги, но без развития реального сектора всё равно будет нарастать нищета и безработица.



Причём различные аналитики говорят одно и то же – рост биржевых показателей типа S&P500 или Nasdaq в последние несколько лет никак не связан с реальной ситуацией в экономике США и носит исключительно спекулятивный характер. А раз реальный сектор стагнирует, а биржевые показатели растут (о чём, в частности, свидетельствует циклический коэффициент Шиллера – отношение цены актива к его доходности), то это классический спекулятивный пузырь, который в какой-то момент обязательно лопнет. Причём пока экономику накачивали деньгами через QE, то возможности удерживать ралли на повышение оставались, а теперь они заканчиваются.



Есть ещё пузыри в сланцевом газе и нефти, а также, например, Facebook (который переоценен как минимум в шесть, а скорее всего в восемь-десять раз), но мы не будем на них заострять внимание.



Постулат 3. Китай и прочие азиатские страны однозначно привлекательнее для капитала, чем США



Поэтому все последние годы Китай не только активно наращивал объёмы ВВП, но и становился основным мировым центром концентрации капитала (как происходят подобные процессы в вековых циклах гегемонии, можно прочитать, к примеру, у Иммануила Валлерстайна или ряда других авторов).



Сейчас американцы судорожно пытаются сделать свою страну обратно привлекательной для капитала, в частности активно дестабилизируя другие страны и регионы (об этом не писал только ленивый, поэтому я не буду здесь развивать эту тему).



Но у них не получается, и это закономерно. В ходе повествования я объясню, почему не получается и не получится.



Например, в ходе дестабилизации мира они пытаются ослабить другие валюты. Юань и рубль с удовольствием девальвировали (повысив конкурентоспособность своих товаров на внешних рынках), и даже евро сейчас на одной из самых низких отметок за всю свою короткую историю.



Существенное укрепление доллара может стимулировать желание сберегать в долларах (потому что растёт его покупательная способность), но не может стимулировать американскую экономику. Потому что, как многие уже догадались, сильный доллар делает американские товары не конкурентоспособными на внешних рынках.



Постулат 4. Традиционные методы стимуляции американской экономики исчерпаны



Накачивать американскую экономику деньгами, как за последние пару лет убедились в ФРС, бессмысленно. Как заявил один из нобелевских лауреатов по экономике, американцы, получая деньги, покупают арабскую нефть, латиноамериканские фрукты и кофе или китайский ширпотреб, а это стимулирует экономики перечисленных стран, но никак не американскую.



Именно поэтому программы «количественного смягчения» никак не стимулировали американский реальный сектор, а лишь подбадривали спекулянтов надувать пузыри на фондовых рынках (которые никак не на пользу экономике).



Стимулировать потребительским кредитованием внутренний рынок США невозможно, потому что подавляющее большинство американских домохозяйств уже предельно закредитованы. Гораздо больше, чем они способны вернуть (что, между прочим, повышает количество токсичных пассивов в банках).



К тому же на руках у американцев «слишком много всякого барахла, которое покупают только американцы», и заставить покупать их ещё что-то ненужное очень сложно. Они ещё за то, что купили раньше, не расплатились (и не расплатятся). Такой вот парадокс – обилие ненужных вещей при отрицательном платёжном балансе (то есть слабо замаскированной нищете).



И даже раздать каждому американцу по 17 тысяч долларов, как предлагал пару лет назад сенатор Рон Пол, ни к чему не приведёт – они их потратят на китайский ширпотреб, а производить ничего не начнут.



Исходя из этого, единственной возможностью поднять свой ВВП для США является ориентация производства на экспорт. Но и это невозможно, что мы ниже покажем.



Постулат 5. Выхода из текущего тупика в рамках доминирующей монетаристской теории и методологии у США нет



Итак, США могут накачивать свою экономику деньгами, увеличивая внешний долг, но это стимулирует только другие экономики (особенно китайскую). Поэтому они сворачивают программы QE (уже фактически свернули, ввиду их бессмысленности).



США могут укреплять доллар, но это приводит к тому, что американские товары становятся неконкурентоспособны на внешних рынках. Поэтому даже если кто-то и решает хранить сбережения в долларах, это не приводит к тому, что он будет инвестировать в американскую экономику.



США могут повышать процентную ставку по долгу. Уже повышают – так доходность по двухлетним облигациям выросла с октября более в чем два раза– с 0,31 до 0,74 процента. Но это приводит к существенному росту стоимости обслуживания долга, а также к удорожанию кредитов для американских компаний (потому что ставка кредитования в реальном секторе всегда выше ставки по долгу, поскольку долговые бумаги казначейства всю жизнь имели более высокий рейтинг надёжности). И, соответственно, не приводит к росту инвестиций в реальный сектор американской экономики.



Но не повышать ставку ФРС не может, потому что после прекращения QE предложение денег снизится, они станут дороже, и нужно будет пытаться завлекать капитал в США другими способами.



Одновременно с этим в США наблюдается рост кредитных рисков – спрэд TED (разница между ставкой ФРС и ставкой кредитов, под которую банки готовы кредитовать друг дружку) вырос за последние несколько месяцев на 9%. Что также не способствует росту инвестиций в американскую экономику.



Однако даже если придумать какой-то способ завлечь капитал в США, его там просто некуда применить.



Постулат 6. США нечего продать на внешних рынках



По крайней мере в количествах, которые могли бы стимулировать развитие их промышленности (о необходимости ориентации на экспорт мы писали выше).



США чисто механически, на инерции, пытаются вовлечь ЕС в зону свободной торговли с собой, «чтобы открыть для американских товаров европейские рынки». Но нет никаких американских товаров, привлекательных для европейцев.



Американские автомобили не способны ощутимо конкурировать с европейскими или азиатскими ни по цене, ни по качеству, ни по экономичности. Бытовая техника в ЕС не уступает по качеству, электроника в основном собирается в Азии (как и большая часть ширпотреба). А себестоимость труда в Азии существенно ниже, и никакие ЗСТ этого не изменят.



Плюс огромное количество «американских» товаров на самом деле производится в Азии или из азиатских комплектующих.



Как говорил дядя Фёдор «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала иметь что-нибудь ненужное», а он был тот ещё гуру в экономических процессах. А половину американского барахла покупают исключительно сами американцы.



К тому же сильный доллар способствует поражению американских товаров на любых внешних рынках. Ещё один замкнутый круг.



Постулат 7. Помочь американской экономике могла бы структурная перестройка



Например, типа той, которую устроил в тридцатых годах Теодор Рузвельт (американский «социалист»). Но в ФРС сидят фанатичные либертарианские последователи монетаристского пророка Милтона Фридмана, которые слепо следуют его очевидно неработающим рецептам. «Атлант протянет ноги», кто интересовался. И любые «левые повороты» или усиление госрегулирования их пугают даже больше, чем крах американской экономики.



Впрочем, новая индустриализация США на сегодняшнем этапе невозможна и без помех со стороны ФРС и прочих догматичных рыночников. Это чётко видно на примере корпорации «Apple».



Когда ещё был жив Стив Джобс, были специальные слушания в Конгрессе, посвящённые возможному возвращению производств «Apple» в США. И Джобс тогда заявил, что это просто невозможно – в США просто нет необходимых для этого условий: ни нужной инфраструктуры, ни достаточного количества профильных специалистов.



Пока США растили поколение идеальных потребителей (туповатых и ленивых, по словам Пола Кругмана вся их образовательная программа заточена именно под это), строили малоэффективные, но жутко дорогие атомные авианосцы, содержали сотни военных баз по всему миру и тратили сотни миллиардов на шарлатанские проекты «оружия будущего» (в сети множество публикаций на этот счёт самих американских военных) – Китай развивал необходимую для современной промышленности инфраструктуру и аккумулировал на своей территории самые высокотехнологичные производства (и специалистов).



А теперь всё – США неконкурентоспособны для подобных производств, и никакие монетаристские или регуляторные акты не способны этого изменить. Американские ракеты (с украинскими двигателями) падают раз за разом – это ещё один видимый показатель упадка высоких технологий в США.



Изменить ситуацию мог бы «страшный» госзаказ, переход на программы долгосрочного планирования развития, усиление госрегулирования экономики, но для США это равносильно полному идеологическому поражению.



Подытожим:



— печатать доллары в прежних объёмах США не может, потому что это приводит к росту долга и затруднено тем, что никто не хочет покупать низкодоходные трэжерис;



— поднятие процента по облигациям приведёт к росту в разы стоимости содержания долга;



— сильный доллар делает американские товары неконкурентоспособными;



— девальвировать доллар нельзя, потому что тогда капитал убежит в другие, более стабильные валюты;



— европейские рынки не способны спасти американскую экономику, потому что сами перенасыщены товарами и кредитами (а там где есть спрос, нет денег);



— потенциально привлекательным мог бы быть российский рынок, но санкции мешают (и кто их только выдумал?);



— снижение цен на нефть, которым американцы думали ударить по России, теперь душит их собственную сланцевую отрасль;



— после удушения сланцевой отрасли зависимость США от импорта энергоносителей вырастет, что приведёт к коррекции цен на энергоносители;



— своими действиями США стимулировали Россию и Китай отказаться от использования доллара (и от покупки трэжерис), что снижает роль доллара в качестве мировой резервной валюты.



В общем, по всем направлениям тупики, большую часть из которых руководство США создало себе само.



И не столь важно, в каком месте начнёт рваться – везде тонко – обрушение крупнейшего в истории пузыря будет громким и болезненным.



Кстати, нынешнее ралли на повышение на фондовых биржах третье по длительности в истории. Предыдущие два рекорда были в 1929 году перед Великой Депрессией и в начале 2000-х перед крахом «доткомов» (в 2008 тоже было аналогичное, но поменьше). Намёк весьма прозрачный.



Александр Роджерс