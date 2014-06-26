Азиатские фондовые рынки показывают рост в четверг

Фондовые индексы Азии показывают положительную динамику в четверг утром.

Ведущую роль на укрепление фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона играют рост иены на этой неделе и укрепление фондовых индексов США в среду.

Так, после объявления планов об увеличении продаж в 3 раза к 2020 году, акции китайской газовой компании China Gas Holdings Ltd. выросли на 4% в Гонконге.

В то же время акции японской электронной интернет-компании Rakuten Inc. увеличились на 3,2% после появления информации о положительных результатах переговоров с авиакомпанией AirAsia Bhd - они готовы инвестировать в компанию Rakuten Inc.

Фондовые индексы Азии показывают положительную динамику в четверг утром.

Ведущую роль на укрепление фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона играют рост иены на этой неделе и укрепление фондовых индексов США в среду.

Так, после объявления планов об увеличении продаж в 3 раза к 2020 году, акции китайской газовой компании China Gas Holdings Ltd. выросли на 4% в Гонконге.



В то же время акции японской электронной интернет-компании Rakuten Inc. увеличились на 3,2% после появления информации о положительных результатах переговоров с авиакомпанией AirAsia Bhd - они готовы инвестировать в компанию Rakuten Inc.