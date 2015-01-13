Рубль перевалил за минимумы последнего месяца

Российская валюта шагает вниз вслед за нефтяными котировками, которые сегодня пробивают очередные низкие уровни. Нефть падает из-за избытка предложения и низкого спроса. Рубль теряет позиции из-за существующего негативных прогнозов и снижающегося кредитного рейтинга РФ.

К 11:02 по мск курс доллара составлял 65,22 руб., а евро — 77,255 руб. (по данным investing.com). Немногим раньше доллар достиг отметки 64,98 — худшего показателя с 17 декабря.

Инвесторы в ожидании, какой рейтинг выставит агентство Standard & Poor's относительно кредитной возможности России — ожидается, что он будет на уровне "ВВ+".

На прошлой неделе агентство Fitch уже понизило рейтинг РФ до уровня чуть выше "мусорного", связав это с падением нефтяных цен и курса рубля.

Поддержать рубль может стартующий 15 января налоговый период и низкий уровень (менее $7,5 млрд) погашений корпоративных внешних займов и процентов по ним.