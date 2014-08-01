Россияне больше не любят "заграницу"

Росавиация представила итоги работы российских авиакомпаний в первом полугодии 2014 года. За шесть месяцев российские самолеты перевезли 41,5 млн пассажиров, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Почти 79% пассажиропотока приходится на пятерку авиакомпаний и их "дочек" — группу "Аэрофлот" ("Аэрофлот","Россия","Аврора,"Донавиа"), "Трансаэро", группу S7 ("Сибирь" и "Глобус"), группу Ютэйр ("Ютэйр" и "Ютэйр-экспресс") и "Уральские авиалинии".

В своем сообщении Росавиация обращает внимание на новую тенденцию в распределении пассажиропотока. В 2014 г. пассажиры воздушного транспорта делают выбор в пользу полетов на внутренних воздушных линиях: темпы роста полетов на международных направлениях снижаются до 5,6% по сравнению с 2013 г., — сообщает ведомство. Прирост на международных рейсах сократился из-за ухудшения макроэкономической ситуации и падения курса рубля, а конкуренция на внутреннем рынке высокая, поэтому авиакомпании заметно снижали цены, объясняет тенденцию начальник аналитического отдела агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Но повлияло не только это, говорит он: "Ухудшение внешнеполитической ситуации привело к снижению количества выданных виз примерно на 20%, плюс, естественно, сокращается деловой трафик".

Эксперт считает, что авиакомпаниям сложно будет сохранить такие же темпы роста, не уйдя в минус, и потому с октября, скорее всего, трафик на международных линиях может начать снижаться, а рост на внутренних линиях сократится или приостановится. По итогам года прирост пассажиропотока на внутренних и международных линиях вряд ли превысит 6%.