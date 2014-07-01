Деловой вторник

Фьючерсы на S&P поднимаются, впервые за четыре дня подрастает и нефть. Усилился британский фунт после сведений о неожиданном подъеме британской промышленности, а вот рубль ослаб сразу же по окончании перемирия в Украине. А теперь - подробности.





Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,5%, в то время как Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI подскочил к рекордному за шесть лет уровню. Фьючерсы на S&P 500 скромно прибавили 0,2%, но продолжают самую длинную полосу непрерывного ежеквартального роста с 1998 года. Фунт тоже бьет рекорды, достигнув самого сильного уровня против доллара с 2008 года ($1,7136 за фунт), а вот рубль увеличил свой двухдневный спад до 1,6%, и судя по всему, продолжит делать это в ближайшем будущем на фоне возрастающего беспокойства по поводу дальнейших санкций против России. Иена ослабла на 0,3%.

Нефть марки WTI выросла на 0,4% и теперь стоит $105,77 за баррель. А вот зерно за прошедшие два дня спикировало вниз, продемонстрировав самое быстрое падение за этот год (на 4,9% вчера и еще на 0,4% сегодня).

Июньский рост производства в Китае показал самые быстрые темпы в текущем финансовом году. На этом фоне (а может быть, из зависти) американские экономисты предсказывают определенный рост и в американской промышленности.

Украина отказалась продлевать перемирие и клянется навести порядок в своих восточных областях, отмечая, что усилия по поддержанию мира все равно ни к чему не приводят. В другой горячей точке — в Ираке — сегодня собираются встретиться между собой политические лидеры (при этом США усилило свой военный контингент в Багдаде с целью защиты американских граждан в стране).

Ситуация в Европе, хоть и не захватывает дух, но все же остается устойчивой, рынки показывают умеренный рост. В первом квартале регион «вел себя» вполне прилично, и теперь люди ждут следующих хороших новостей.

В Stoxx 600 на каждые две упавших акции приходятся три возросших, а объем торговли был на 27% больше, чем среднемесячный. За прошедшие три месяца показатель прибавил 2,23%. Рост зафиксирован по 19 областям промышленности, учитываемым в индексе.

Несмотря на все мрачные прогнозы и выкладки, удивительно бодро ведут себя акции BNP Paribas SA, на который недавно наложили рекордные штрафы (8,97 млрд долларов) за несоблюдение экономических санкций США. Ценные бумаги крупнейшего французского банка прибавили 3,6%, после заявления руководства о том, что планы роста не пущены под откос, и дивиденды вкладчикам ни при каких обстоятельствах не будут уменьшены.

Акции двух крупнейших горнодобывающих компаний в мире, Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd, прибавили по 2%.

Сентябрьские фьючерсы на S&P 500 сегодня поднялись на 4,7%.

Но не у всех дела обстоят так радужно. Так, акции немецкой компании Kloeckner & Co SE, торгующей сталью, упали на 4,3% после того, как «попали под раздачу» Credit Suisse Group AG, которая порекомендовала продать акции сталеторговца.



