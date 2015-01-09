Доллар укрепляется на позитивных отчетах департамента труда

Сегодня в 16:30 по мск вышли свежие отчеты от департамента труда США, которые вдохновили инвесторов и трейдеров — доллар моментально набирает силу. Пара EUR/USD, набиравшая сегодня силу, резко пошла вниз — за десять минут (к 16:35 по мск) упала с уровня 1,1822 до 1,1786 (по данным investing.com). Сейчас пара продолжает движение вниз.

Согласно опубликованным отчетам, средняя продолжительность рабочей недели в США в декабре составила 34,6 часа — как и ожидалось. Занятость в несельскохозяйственном секторе в декабре выросла на 252 тыс. (прогнозировали рост только на 240 тыс.), а ноябрьский подъем пересмотрели — вместо 321 тыс. было 353 тыс.

И, наконец, уровень безработицы в США в декабре составил 5,6% (прогноз — 5,7%). Прошлое значение — 5,8%.