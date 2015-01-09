Европейские фондовые биржи откатываются после вчерашнего ралли

Сегодня европейские индексы снова подешевели на информации о том, что сотрудники ЕЦБ смоделировали план покупки активов инвестиционного класса европейским регулятором. Согласно сообщениям агентства Bloomberg, Управляющий совет ЕЦБ получил 500 млрд евро на покупку долговых облигаций, оцениваемых как ААА или, по крайней мере, ВВВ+. Чуть раньше представители ЕЦБ озвучивали планы увеличения баланса на 1 трлн долларов.

Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 к 14.07 мск потерял уже 0,20%. DAX снизился на 0,18%; CAC 40 – на 0,29%; FTSE 100 – на 0,37%.



