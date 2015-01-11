Китай переживает за Россию и одновременно боится такого же кризиса

В конце декабря гонконгская газета «Наньхуа цзаобао» опубликовала статью, в которой говорилось — мол, из российского кризиса нужно извлечь хороший урок для Китая. Китайцы гордятся, что их страна «стала такой могущественной, что может помочь самой России», а многие из них решили вместо отпуска в Гонконге и Сеуле поехать в Москву и Санкт-Петербург.

Политики Китая получили возможность подготовиться к возможному кризису, наблюдая за ситуацией в России. Инвесторы поняли, что пора вложиться в Шанхайский рынок акций, потому что внутренний фондовый рынок должен стать «бычьим рынком» (тренд на повышение). Может быть, китайские инвесторы так отреагировали из-за того, что слишком долго были ограничены в активах и «заперты в медвежьем рынке» (тенденции падения цен).

В 2008 году мировой финансовый кризис как-то не коснулся Китая — конечно, ведь страна-то очень далеко от Wall Street. Но в этот раз все по-другому - Россия ведь прямо рядом с Китаем, к тому же китайцы как-то особенно сильно готовы помочь стране.

Когда рубль стремительно падал к доллару, китайцы испугались, увидев бессилие ЦБ и у многих возникала мысль: что, если однажды Китай окажется в такой же ситуации? И потому экономисты задумались, как можно справиться с таким кризисом за короткие сроки.