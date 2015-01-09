Азиатские индексы выросли

Вот уже второй день подряд росли сегодня индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидировали в этом акции энергетических и ресурсодобывающих компаний, на фоне роста цен на американскую нефть, небольшого ослабевания доллара и перспектив стимулирования от ЕЦБ и китайского регулятора.

Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,9%. Nikkei прибавил 0,18%; Shanghai Composite — 2,99%; Hang Seng – 1,08%, KOSPI окреп на 1,05%. Австралийский коллега азиатских индексов, S&P/ASX 200, прибавил 1,56% на сильном скачке акций горнодобывающих компаний, и прежде всего — BHP Billiton, которая добавила в Сиднее 2%.



В Китае, как и в еврозоне, есть проблемы с инфляцией, хоть и не такие серьезные. Сегодня вышли данные, которые показали, что инфляция во второй по величине экономике мира колебалась вокруг пятилетних минимумов. В стране есть риск дефляции, и поэтому от Банка Китая тоже ждут начала монетарного стимулирования экономики.

Аналитики предсказывают, что в первой половине 2015 года китайские власти по крайней мере дважды понизят процентную ставку.