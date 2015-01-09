Азиатские индексы выросли

Вот уже второй день подряд росли сегодня индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидировали в этом акции энергетических и ресурсодобывающих компаний, на фоне роста цен на американскую нефть, небольшого ослабевания доллара и перспектив стимулирования от ЕЦБ и китайского регулятора.
Сводный индекс
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI
Asia Pacific вырос на 0,9%. Nikkei
прибавил 0,18%; Shanghai Composite
— 2,99%; Hang Seng – 1,08%,
KOSPI окреп на 1,05%. Австралийский
коллега азиатских индексов, S&P/ASX
200, прибавил 1,56% на сильном скачке
акций горнодобывающих компаний, и прежде
всего — BHP Billiton, которая
добавила в Сиднее 2%.
В Китае, как и в еврозоне, есть проблемы с инфляцией, хоть и не такие серьезные. Сегодня вышли данные, которые показали, что инфляция во второй по величине экономике мира колебалась вокруг пятилетних минимумов. В стране есть риск дефляции, и поэтому от Банка Китая тоже ждут начала монетарного стимулирования экономики.
Аналитики предсказывают, что в первой половине 2015 года китайские власти по крайней мере дважды понизят процентную ставку.