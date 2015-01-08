Мировая долларовая система. Это уже похоже на агонию

В мировой долларовой системе всё больше сбоев. Система начинает идти в разнос что в конечном итоге ведёт к краху. В данном материале обойду стороной действия других центров силы и остановлюсь исключительно на внутренних процессах в нынешней мировой долларовой системе. И речь пойдёт не о том, что эта система сугубо несправедлива, что она ведёт к ограблению большинства стран, к извращению политических систем этих стран или развращению журналистских сообществ и т.д. Речь пойдёт только о поддержании работоспособности и возможности дальнейшего существования мировой долларовой системы.



Выгодо получатели управляющие долларовой системой (мировой финансовый интернационал ТНК и обслуживающее его интересы государство США) для поддержания работоспособности системы запускают технологии которые всё больше свидетельствуют о разбалансировке всей системы и надвигающемся крахе. Задействованные методы поддержки системы приводят к ряду печальных циклов (или кругов).



Первый печальный круг. Причина лихорадки мировых товарных и валютных бирж - проблема финансирования пирамиды долгов США. Денежная накачка от ФРС последних лет ожидаемо привела к снижению ставок по долговым распискам США почти до нуля (предложение денег увеличилось - цена денег снизилась). Это благо для бюджета. Процентное обслуживание астрономического долга США обходится последние годы в сущие копейки. Но именно от процентов с долговых расписок получают основные доходы пенсионные и страховые фонды США. Дальше печатать деньги нельзя. Пенсионная система и система страхования близки к краху. Поэтому "печатный станок" ФРС вынужденно выключен. На начало весны 2015 года анонсировано начало постепенного роста ставок. Посмотрим, насколько, в нынешних условиях, этот рост будет постепенным и контролируемым. Ожидается, что пенсионная и страховая системы США будут спасены. Но, в разы увеличатся процентные расходы бюджета. Конечно, можно еще напечатать долларов для покрытия увеличивающегося дефицита бюджета. Но, печатать до бесконечности невозможно. Чем больше печатаешь, тем меньше веры в доллар, тем меньше веры в силу экономики США. А именно на вере и держится вся нынешняя система.



Второй печальный круг. Из политических расчётов, США кардинально снизили цену на нефть. В результате единственная новая индустрия реального сектора США, добыча сланцев, оказалась на грани краха. Да, конечно сейчас добывающим компаниям помогают выжить страховки. А каково страховым компаниям? Долго они протянут на нынешних почти нулевых ставках бумаг госдолга США? Даже если страховые компании выживут в течении 2015 года, то сами страховки у нефтедобывающих компаний скоро закончатся. Бизнес ведется на кредитные деньги. Кредиты нужно отдавать. Денег нет. Как скажется на инвестиционных банках массовое банкротство нефтедобывающих компаний и не возврат кредитов? Как это называется? Лопнет пузырь на рынке сланцев и финансовую систему заштормит? Слегка заштормит, или по крупному? Особенно с учётом того, что долларовая финансовая сфера полностью оторвалась от реальной экономики и денег в ней вращается на порядок больше чем нужно для обслуживания реальной экономики? Такая разбалансировка грозит привести к следующему: простуда и чих в финансовой сфере легко может привести к полному параличу всей реальной экономики.



Третий печальный круг. При выключенном "печатном станке" остро встаёт задача добывания финансирования для обслуживания растущей пирамиды госдолга США. Кто-то же должен покупать новые выпуски долговых расписок. Проблема в том, что объём пирамиды уже таков, что в спокойном режиме мировых ресурсов не хватает на покупку нужных объёмов долговых бумаг. Значит нужно стимулирование. Один метод стимулирования применяется уже много лет: США занимаются разжиганием войн и созданием нестабильности в разных регионах планеты. Что в результате делают деньги? Бегут из неспокойных мест в тихую гавань США (малодоходно, зато надёжно). Но этого уже мало. Поэтому в 2013-2014 году были задействованы новые методы выкачивания денег из планеты. Искусственное занижение цен на целый ряд биржевых товаров (нефть, золото, цветные металлы и т.д.) привело к снижению курсов валют многих нефтедобывающих и развивающихся страх. Спекулятивный капитал побежал оттуда куда? Побежал в тихую гавань США. На какое-то время такой ход поддержит шатающуюся пирамиду. А дальше? Как еще выжать денег из планеты? Увеличение масштабов войн и нестабильности?



Четвёртый печальный круг. Через снижение цен на биржевые товары укрепляется вера в доллар. Доллар выглядит дорогим. Многие национальные валюты слабеют к доллару. С одной стороны это укрепляет веру в доллар, с другой стороны в мире начинают зарабатывать долларов меньше. Значит США может меньше продать своих долларов и завтра меньше долларов может быть принесено для поддержания пирамиды. Как это делать когда для поддержания пирамиды нужно всё больше долларов?



Пятый печальный круг. Возвращаясь к "печатному станку". "Напечатано" долларов в последние годы столь много, что мировая экономика перекормлена этим товаром (да доллар - это товар в нынешней системе). Чем больше валюты тем меньше ей веры, тем больше шансов получить бесконтрольную инфляцию. Даже с учётом того, что львиная доля инфляции экспортируется в другие страны вместе с самими долларами, всё равно вера в доллар может быстро улетучиться. Снижение веры в доллар может в одночасье разрушить всю систему. Значит нужно укреплять веру в силу экономики США. Цифры сумасшедшего роста ВВП США в третьем и четвёртом кварталах 2015 года на 5 и 6 процентов соответственно, откровенно взяты с потолка. Бешеный рост экономики на фоне свидетельств снижения деловой активности (цены-то на основные биржевые товары падают, а это следствие снижения спроса на них)? Веры такой статистике всё меньше. Значит нужно врать еще больше. В ответ веры будет всё меньше. Очередной круг замыкается.



Долго можно ходить по таким кругам? Никто не даст ответа. Ясно одно. Дни долларовой экономической системы и гегемонии США сочтены. Сейчас трудно увидеть перспективы существующей системы дальше 3-5 лет. Как всё это может работать дольше считанных лет не понятно. И даже не известно будут ли в реальности даже эти считанные теоретические несколько лет. На наших глазах, колосс рушится под собственной тяжестью. Конечно, мировой ковбой-гегемон США, больше похожий на гангстера, многих достал уже до печёнок. Многие давно хотят более справедливого мирового устройства, и в экономике, и в политике. Но радоваться быстрому падению монстра не стоит. Обрушение колосса сильно встряхнёт весь мир. Мало никому не покажется.