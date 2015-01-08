Samsung терпит убытки — доходы упали на треть

Похоже, Samsung придется «подвинуться» на пьедестале лучших производителей смартфонов и уступить место тем, кто производит более дешевые модели. Доходы компании за последний квартал 2014 года сократились на 37,4% по сравнению с предыдущим годом.

Корпорация ожидает, что операционные доходы за этот период составят 5,2 трлн корейских вон (4,7 млрд долларов). Однако, пока акции компании идут в рост на торгах в четверг акции выросли на 0,54% - до 1314 кор.вон.

У Samsung появились серьезные конкуренты на рынке смартфонов - производителей дешевой электроники, особенно в Китае. За прошлый год у корпорации стали покупать намного меньше телефонов Galaxy, уступившие долю рынка дешевым смартфонам.

В то же время, китайская компания Xiaomi (прямой конкурент Samsung в Китае) сообщила в понедельник, что в прошлом году доходы компании выросли в два раза.

"Xiaomi стала очень успешной, и уже вышла на первое место в Китае. Более того, каких-то два года назад компания ничего из себя не представляла. Samsung необходимо становиться более конкурентоспособной", - говорит сотрудник компании Frost & Sullivan Эндрю Милрой.