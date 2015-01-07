Фондовые рынки: Азия и Европа растут, на Уолл-стрит всё печально

На фондовых рынках сегодня всё неоднозначно. Nikkei закрылся с незначительным ростом на 0,01%; Shanghai Composite прибавил 0,69%; Hang Seng вырос на 0,73%; Kospi окреп на 0,07%.

Растут с открытием и европейские рынки: на 11.28 мск DAX вырос на 0,43%; FTSE 100 – на 0,49%; CAC 40 – на 0,54%. Сводный индекс крупнейших промышленных предприятий Европы DJ Euro Stoxx 50 прибавил на открытии 0,46%.

А вот американские индексы показали продолжение пятидневного скоростного спуска с горки: DJIA потерял 0,75%; S&P 500 ослаб на 0,9%; Nasdaq рухнул на 1,29%.