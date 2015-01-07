Какие российские акции пора покупать?

На фоне падающих цен на нефть, скачущие индексы и нестабильные курсы валют у инвесторов возникает вопрос — может, пора уже какие-то конкретные акции покупать?

Портал 2stocks обратился за советом к аналитикам, чтобы узнать их мнение по этому поводу. Ответы получились интересные — смотрите сами. Приведу только выдержки из их советов.

Яна Нестерова, старший аналитик UFG Asset Management, советует обратить внимание на акции «Газпрома», потому что компания очень сильно защищена от негативных последствий в экономике. Плюс можно вложиться в в горнодобывающий сектор - например, компании «Распадская» и «Уралкалий».

Владимир Семенов, директор по инвестициям «АМК Финанс» предлагает сделать три серии вложений. И покупать нужно как можно быстрее. Второй этап – через месяц, если рынок успокоится. Затем уже смотреть по обстоятельствам. Семенов также рекомендует покупать в первую очередь акции компании «Газпром».

Василий Конузин, начальник аналитического отдела ИФК «Алемар», наоборот, советует инвестировать только на короткие сроки, т. к. в феврале будет высокая волатильность на рынке и можно отыграть на отскоках. Из конкретных советов — покупать акции «Сургутнефтегаз» и «Лукойл».