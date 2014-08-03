Пять лучших фильмов про биржи и трейдинг

На прошлой неделе я делал подборку по лучшим фильмам для трейдеров, получил некоторое количество комментариев от трейдеров в соцсетях — советы, какие еще фильмы включить можно в «топ лучших», а также предложения по новым рейтингам. В этот раз представляю вам топ лучших фильмов ПРО трейдеров и про биржи. Собственно, сделан он на основе советов и подборок фильмов в сети.

1. «Бойлерная» («Boiler Room»)

Людей постоянно мучает зависть, и хорошая, и плохая. И иногда мы задаемся вопросом, почему некоторые выигрывают в лотерею миллионы, а мы - нет? Почему кто-то ездит на “Феррари”, а мы - нет? Они что, лучше нас? Примерно такие же вопросы задавал себе и Сэт Девис, молодой шулер, который открыл в квартире подпольное казино. Удача ему благоволила, один из клиентов предлагает ему работать на некую брокерскую фирму, все идет хорошо. Но потом за свои поступки Девису придется расплатиться…





2. «Слишком крут для неудачи» («Too Big to Fail»)

В этом фильме за основу взята хроника событий, которые привели к финансовому кризису в 2008 году. Центральный герой - министр финансов США Генри Полсон. Зрители отмечают, что очень хорошо в фильме передана атмосфера закрытых дверей и переговоров, ситуации, в которые простым людям никогда не попасть. О том, как реагирует/бездействует в некоторых случаях правительство, об оценках агентства и банков, и, конечно, о ходе становления кризиса — в этом фильме.





3. «Пи» («Pi»)

Этот фильм про талантливого математика Макса Коэна, которые несколько лет пытается найти и расшифровать универсальный цифровой код, по которому изменяются курсы всех биржевых акций. Чем ближе он к разгадке, тем страннее становится его жизнь - мир вокруг Макса вообще превращается в мрачный кошмар. Его преследуют непонятные аналитики с Уолл-Стрит, угрожают убийством жестокие фанатики из тайной религиозной секты, которым тоже нужна разгадка этого числа. И вот, чуть ли не в безумии, Макс должен сделать решающий выбор между порядком и хаосом, добром и злом, и понять, способен ли он совладать с той силой, которую пробудил его гениальный разум.





4. «Предел риска» («Margin Call»)

Сентябрьский кризис 2008 года уже начался, но Америка еще не представляет, какая катастрофа ждет ее впереди. И от группы топ-менеджеров Уолл-Стрит зависит, что произойдет дальше — выживут компании и биржа или произойдет огромный крах экономики. Все начинается с того, что в одном из крупнейших инвестиционных банков сотрудник с помощью новейшей программы рыночного анализа получает ошеломляющий прогноз — скоро упадут все акции, рынок рухнет и банк все потеряет. Утром следующего дня его увольняют, но он успевает передать флешку с опасной информацией своему бывшему помощнику. К вечеру лучшие аналитики банка, проверив вычисления, осознали ужасную перспективу: крах неминуем. Теперь перед ними стоит выбор: начать срочный сброс акций, что оставит и крупных акционеров во всем мире, и миллионы рядовых вкладчиков ни с чем или ждать развития событий, что чревато потерей вообще всего. Решать нужно прямо сейчас, у риска в эту ночь нет предела...





5. «Представь себе» («Imagine That»)

Последний фильм в нашей подборке — с юмором, фантазией и весельем. Действительно, выходной сегодня или нет? Главный герой фильма - Эван Дэниелсон - успешный финансовый аналитик, который настолько занят работой, что абсолютно не уделяет внимания жене и дочке. И вот однажды его карьера оказывается под угрозой. Но случайным образом выясняется, что маленькая дочка Эвана в своих рисунках каким-то чудесным образом предсказывает биржевые котировки. О чудеса, Эван становится самым популярным аналитиком. И, кажется, он находит способ, как объединить работу и семью. Насколько фантастично и смешно получилось у него — судить вам. Хорошего отдыха!



