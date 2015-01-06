Европейские индексы теряют позиции

Сегодня на европейской фондовой бирже неспокойно: на настроения инвесторов давят одновременно и снижающиеся цены на нефть, и беспокойство инвесторов по поводу греческой нестабильности в политике. Напомним, не исключен запуск процедуры по выходу Греции из Евросоюза, и поэтому сильные колебания в последние дни испытывают и общеевропейские фондовые настроения, и курс единой валюты. За сегодняшний день с начала торгов DJ Euro Stoxx 50 успел и снизиться на 0,51%, и вырасти после этого (на 12.53 мск значение индекса превышает вчерашнее закрытие на 0,04%). САС 40 потерял 0,34%; DAX успевал потерять 0,62%, но сейчас бодро дорос уже всего лишь до -0,2%.



В целом сдал позиции финансовый сектор. BNP Paribas снизился на 0,28%; Societe Generale потерял 0,77%; Deutsche Bank ослаб на 0,52%; Commerzbank — на 0,61%.

0,75% потеряли акции BMW.

Вслед за европейскими коллегами просели и британские кредиторы (Lloyds Banking потерял 0,56%; HSBC – 0,810%; RBS – 0,86%; Barclays – 1,44%).

Снижение цен на нефть обвалило энергетический сектор: BP снизился на 1,62%; Petrofac — на 1,25%.