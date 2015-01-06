Европейские индексы теряют позиции

Сегодня на европейской фондовой бирже неспокойно: на настроения инвесторов давят
одновременно и снижающиеся цены на
нефть, и беспокойство инвесторов по
поводу греческой нестабильности в
политике. Напомним, не исключен запуск
процедуры по выходу Греции из Евросоюза,
и поэтому сильные колебания в последние
дни испытывают и общеевропейские
фондовые настроения, и курс единой
валюты. За сегодняшний день с начала
торгов DJ Euro Stoxx 50 успел и
снизиться на 0,51%, и вырасти после этого
(на 12.53 мск значение индекса превышает
вчерашнее закрытие на 0,04%). САС 40 потерял
0,34%; DAX успевал потерять
0,62%, но сейчас бодро дорос уже всего лишь
до -0,2%.
В целом сдал позиции финансовый сектор. BNP Paribas снизился на 0,28%; Societe Generale потерял 0,77%; Deutsche Bank ослаб на 0,52%; Commerzbank — на 0,61%.
0,75% потеряли акции BMW.
Вслед за европейскими коллегами просели и британские кредиторы (Lloyds Banking потерял 0,56%; HSBC – 0,810%; RBS – 0,86%; Barclays – 1,44%).
Снижение цен на нефть обвалило энергетический сектор: BP снизился на 1,62%; Petrofac — на 1,25%.