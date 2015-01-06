За плавающий курс рубля в суде ответит Госдума

В Верховный суд РФ поступила жалоба от бывшего сотрудника Центробанка Андрея Черепанова — он недоволен плавающим курсом рубля. «Жалоба Андрея Черепанова принята к рассмотрению и будет рассмотрена судом 17 февраля», — сообщают в суде.

Ответчиком по делу будет Госдума РФ, потому что она приняла к сведению направления кредитной политики Банка России и фактически, по мнению заявителя, одобрила действия Центробанка по введению плавающего курса рубля.

Прежде Черепанов подавал подобную жалобу в Тверской суд Москвы с иском против Центробанка, но суд не принял заявление. «Центробанк располагается на территории, неподсудной Тверскому суду Москвы», — сообщили в суде РИА Новости.

Напомним, что в прошлом году депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил, что он просил Генпрокуратуру проверить законность действий центробанка России. По его мнению, переход регулятора к режиму плавающего курса противоречит Конституции РФ.