Рубль возобновил сильное падение против доллара и евро

Российский рубль во вторник днем продолжил падение против доллара и евро. Сразу после открытия торгов на Московской бирже на фоне снижения цен на нефть обе иностранные валюты растут до рекордных значений с конца декабря 2014 года. Курс доллара был выше 62,5 руб., евро — выше 74,4 руб.

К 12:37 по мск доллар торговался на уровне 62,60 руб., евро — на уровне 74,50 руб. (по данным Московской биржи). На международных торгах рубль был еще слабее — по данным портала investing.com, за доллар давали 63,48 руб., за евро — 75,65 руб. Таким образом, обе валютные пары — EUR/RUB и USD/RUB прибавили сегодня почти 5%.

Второй день подряд растут курсы доллара и евро. С начала года доллар прибавил 6,1 руб., а евро вырос на 5,16 руб.

На рубль давит ускорившееся падение мировых нефтяных цен - Brent торгуется к 12:41 по мск уже на уровне $51,25 за баррель, а WTI — за $48,56.

Плюс к этому на резкое колебание курсов влияет низкая ликвидность рынка — пока попросту очень мало участников.

"Доллар США по-прежнему очень сильный, однако падение курса евро ниже $1,19 стало важным техническим сигналом и вызвало фиксацию прибыли инвесторами", - пишет MarketWatch слова валютного трейдера Tempus Inc. Джона Дойла.