Завтра ЕС спустит курок новых санкций против России

Новые санкции Европы против России, разработанные 5 сентября, будут введены уже завтра. При этом ЕС сразу же изложит условия, которые нужно будет выполнить для снятия санкций. Об этом агентству Bloomberg заявили три высокопоставленных чиновника Европейского Сообщества. "Заканчивая несколько дней споров, представители 18 правительств ЕС согласились осуществить разработанный ранее план санкций против некоторых российских компаний (запрет кредитоваться в Европе, например)", — заявили пожелавшие остаться неназванными источники в Брюсселе.



Некоторые страны ЕС возражали: они утверждали, что усиление санкций — это приглашение для ответного хода, посылаемое Кремлю. Кроме того, Кремль может и нарушить соглашение о прекращении огня, которое действует сейчас в восточной Украине. В заявлении ЕС сегодня (чуть позже) будет подробно рассказано о том, что должна будет сделать Россия для отмены санкций.



