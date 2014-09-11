Прогноз по сырьевому и валютному рынкам на четверг, 11 сентября

Поскольку американский доллар поднимается вверх, как опара на теплой батарее, то золото, соответственно, шагает вниз — спрос на него падает. Остановится процесс снижения цены на золото только когда остановится укрепление американской валюты. Цель по XAU/USD — примерно 1240, и она уже довольно близко. Нефть Brent прочно обосновалась в районе 98,80 — отметка в 100 долларов за баррель уже пройдена, и в ближайшее время переход обратно может случиться, но почти наверняка это будет очень кратковременный переход. Ближайшая поддержка по нефти Brent – на уровне 96,74 доллара за баррель.



На валютном рынке укрепляется пара USD/JPY, которую уводит вверх и временная слабость иены, и довольно длительное усиление доллара, и пессимистическая статистика из Австралии и Новой Зеландии.

А вот GBP/USD продолжает идти вниз — до референдума еще целая неделя, и всё это время фунт вряд ли получит стимул к уверенному восхождению. Поэтому скорее всего, британцем будет протестирован уровень поддержки 1,60.