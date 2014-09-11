Прогноз по сырьевому и валютному рынкам на четверг, 11 сентября

Поскольку
американский доллар поднимается вверх,
как опара на теплой батарее, то золото,
соответственно, шагает вниз — спрос на
него падает. Остановится процесс снижения
цены на золото только когда остановится
укрепление американской валюты. Цель
по XAU/USD
— примерно
1240, и она уже довольно близко. Нефть
Brent
прочно
обосновалась в районе 98,80 — отметка в
100 долларов за баррель уже пройдена, и
в ближайшее время переход обратно может
случиться, но почти наверняка это будет
очень кратковременный переход. Ближайшая
поддержка по нефти Brent
– на уровне
96,74 доллара за баррель.
На валютном рынке укрепляется пара USD/JPY, которую уводит вверх и временная слабость иены, и довольно длительное усиление доллара, и пессимистическая статистика из Австралии и Новой Зеландии.
А вот GBP/USD продолжает идти вниз — до референдума еще целая неделя, и всё это время фунт вряд ли получит стимул к уверенному восхождению. Поэтому скорее всего, британцем будет протестирован уровень поддержки 1,60.