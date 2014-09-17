Видеоуроки: Получаем информацию по японским свечам на графике

В сегодняшнем видеоуроке - самая понятная и краткая информация о японских свечах. Весь урок выполнен в понятных картинках, с примерами и объяснением. Полезно будет новичкам, невредно будет оценить профессионалам.



Как утверждает автор видео, графики японских свечей можно использовать во взаимодействии для определения текущей конъюнктуры рынка и возможного будущего направления цены. Это возможно благодаря использованию информации графиков, которая показывает соотношение сил на рынке между покупателями и продавцами. Это позволяет определить настроение рынка. О свечах, тенях, доджи и других характеристиках графиков - в данном видеоуроке.

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