Луна и форекс

Для меня это стало открытием, особенно то, что на такие расчеты корректируют экспертный анализ и прогнозы ведущие аналитики крупнейших брокерских компаний. Изучив данную тему, а именно насколько реально влияет Луна на форекс, я была потрясена. Конечно, все мы уже давно знаем как влияет луна на человека, но вот на форекс, котировки ..

Кратко поясню, что лунный год отличается от обычного года и не имеет фиксированной даты, а исчисление начинается в период с 21 января по 19 февраля в Новолуние. Лунный год чуть меньше Солнечного года, поэтому раз в три года в лунном календаре вводится тринадцатый месяц, чтобы уровнять лунные и солнечные календари.

Лунный цикл составляет приблизительно 29.5 земных суток, который состоит из четырёх четвертей фаз Луны. В Лунном месяце 29, 30 дней. Но это только сухие цифры астрономии.

Ну и самое интересное как использовать лунные циклы на форексе?

I фаза Луны

В первую фазу Луны идёт завершение тенденции предыдущего Лунного месяца и начало зарождения новой тенденции.

Первый Лунный день очень важен. В этот день закладывается сила тренда на весь Лунный месяц. Вся тенденция движения цены в этот день показывает направление на всю первую Лунную фазу, иногда даже в точной уменьшенной копии. Первый Лунный день в стадии консолидации показывает смену тенденции в пропорциональном соотношении к Лунному месяцу. Импульсное бычье или медвежье движение даёт направление на весь Лунный месяц. Разные инструменты рынка форекс в этот день могут по-разному вести себя, это зависит от других астрологических аспектов, но при этом Лунная цикличность остаётся неизменной.

II фаза Луны

Эта фаза характеризуется усилением начавшейся тенденции в I фазе Луны. В этот период происходят наиболее часто, чем в другие четверти Луны, резкие разнонаправленные движения цены.

III фаза Луны

В третью фазу Луны происходит смена направления, если в первый Лунный день была консолидация и усиление направления тренда, если в первый Лунный день было импульсное однонаправленное движение.

Со второй по третью четверти Лунных фаз включительно идёт повторение тенденции I четверти Лунного цикла в увеличенном масштабе.

IV фаза Луны

В четвёртую фазу Луны идёт завершение тенденции. Смена тренда в этот период наиболее часто встречается и происходит с 27-го по 29-30 Лунный день.

Неполный Лунный месяц в 29 дней приводит к резким движениям цены в текущий Лунный месяц и первую четверть следующего Лунного месяца.

Итог

Развороты наиболее часто происходят в полнолуние, если в первый Лунный день было разнонаправленное движение цены, в новолуние в неполный Лунный месяц и за несколько дней до новолуния в тридцатидневный Лунный месяц.

Развороты и резкие движения цены происходят ещё в период Лунного затмения, также в первый Лунный месяц года и по завершению 18.6 летнего цикла.

Это не гадание ... это влияние луны на форекс