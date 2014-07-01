Европейские индексы показывают положительную динамику

К 11.35 мск сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% и составлял 342,58 пункта. В июне этот индикатор, показывающий динамику самых крупных компаний Европы, потерял 0,7%, но по общим итогам II квартала вырос на 2,3%. Всего за 2014 год значение этого индекса возросло на 4,1%.

Вырос также индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 (к 11.31 по Москве его значение составляло 3235,98 пункта, что на 0,24% выше, чем по итогам понедельника).

Растут и отдельные индексы по странам Европы: на 0,4% подрос FTSE 100 (Британия); 0,19% прибавил СAC 40 (Франция); DAX увеличился на 0,09%.

Среди 10 отраслей, которые учитываются в Stoxx Europe 600, самая крупная динамика отмечается среди банков и финансовых компаний.