Азиатские рынки в печали

Индекс MSCI вот уже пятый день подряд снижает свои показатели. Сегодня он упал на 0,6%. Hang Seng отступил назад на 1,7%, поскольку премьер-министр Китая Ли Кэцян объявил о самом медленном за пять месяцев росте денежной массы. Индексный фьючерс S&P500 упал на 0,1% после самого крупного падения американского индекса с 5 августа. Доллар опять вырос по отношению к иене (106,52), австралийская валюта подешевела на 0,4%. Нефть на Нью-Йоркской и Лондонской товарных биржах выросла, а медь прибавила 0,3%.



Сегодня опустились девять из десяти промышленных групп Азиатско-Тихоокеанского региона. Сильнее всех упали энергетические компании, производители материалов и IT-компании.

Четвертый день подряд падал Hang Seng, это самая длинная «полоса падения» с 19 июня. Индекс китайских компаний, торгующихся в Гонконге, отступил на 2,1% (самый большой спад с 11 апреля). Nikkei потерял 0,2%, S&P/ASX 200 упал на 0,6%.

Что касается отдельных акций, то впечатляющее падение показал Sumimoto Metal Mining Co., самый крупный японский производитель никеля: 5,1% цены акций как ветром сдуло (на фоне резкого снижения цены на никель).

Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co., один из поставщиков Apple Inc и ведущий мировой производитель компьютерных компонентов по лицензии, подешевела на 2,1%.