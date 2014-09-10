Ключевые события и торговые идеи на 10 сентября

Предлагаем список ключевых событий среды, 10 сентября, и торговый план по валютным парам.

Ключевые релизы 10 сентября:

AUD: Индекс потребительского доверия от Westpac

EUR: Промышленное производство во Франции

CNY: Новые займы

GBP: Слушания отчета по инфляции

Торговые идеи:

С чем связана ажиотажная скупка американской валюты, которую мы наблюдаем на этой неделе? Инвесторы посмотрели на очень слабую августовскую цифру по NFP и уверенно приняли ее за исключение из общего позитивного тренда. Вовремя подоспел и отчет от ФРБ Сан-Франциско, согласно которому члены ФРС готовятся повысить ставку куда быстрее, чем ждут на рынках (получается, уже в I полугодии 2015 г.). Общая картина по доллару сейчас действительно выглядит очень позитивно. При этом мы не исключаем небольшой коррекции: лонги по доллару еще на прошлой неделе находились на опасных максимумах.

EUR/USD продолжила движение вниз, во вторник опустившись к позорному 14-месячному минимуму в $1,2850. Валюта, очевидно, перепродана, но пока ничто не может остановить «сброс» евро после заседания ЕЦБ на прошлой неделе. Подбавить масла в огонь могут данные по промышленному производству во Франции, которые выйдут в среду. Мы держим шорт по евро с начальной целью на $1,2750, отсюда возможна некоторая коррекция наверх. Основное сопротивление сейчас лежит на отметке $1,3000.

GBP/USD обвалилась к 9-месячному минимуму на ожиданиях шотландского референдума. Фунт, однако, встретил некоторую поддержку на $1,6060, так как глава Банка Англии Карни сообщил о возможном повышении ставок весной 2015 г. В среду ждем данные по инфляции. Несмотря на новости от центробанка, на первом плане сейчас ожидания голосования в Шотландии. Маловероятно, что страна действительно захочет и сможет отделиться, однако на фоне общей нервозности рынка фунт в скором времени должен упасть к $1,6000. Отсюда вероятно некоторое восстановление. Сопротивление расположено на отметках $1,6150 и $1,6300. Для подъема выше $1,6300 рынку необходима реальная смена фундаментальных ожиданий.

USD/JPY подлетела до 106,50, обновив 5-летний максимум. От этого уровня ожидается коррекция к поддержке 105,70. Сейчас цена в 110 иен за доллар выглядит весьма и весьма реалистично.