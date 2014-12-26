Китай запускает свопы на российский рубль с 29 декабря

Сегодня торговая система China Foreign Exchange Trade System сообщила, что с 29 декабря в Китае запускают торги форвардными контрактами и свопы на российский рубль. Управляет торговой системой Народный банк Китая.

С понедельника также начнутся торги контрактами на малазийский ринггит и новозеландский доллар. Теперь, с запуском трех новых валют, на межбанковском рынке будут доступны юаневые свопы с 11 валютами.

«Это открывает новые возможности для снижения валютных рисков и повышает эффективность валютных торгов», — высказался валютный стратег гонконгского офиса HSBC Ю Вань. По его мнению, Китай не станет приостанавливать «глобализацию юаня», несмотря на нестабильность валют развивающихся стран.