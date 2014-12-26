Иена падает к доллару после недавнего восстановления

Активность на рынках после Рождества понемногу восстанавливается, и мы уже замечаем, как курс доллара против иены начал расти — после недавнего укрепления японской валюты.

Доллар подорожал уже на 0,18% - до 120,32 иены (к 11:01 по мск, по данным investing.com). Прошлый максимум был ранее зафиксирован в декабре — 121,86 (самая высокая отметка за последние 7,5 лет).

"Сдержанный спад доллара показывает, что готовность к риску повышается. Мы по-прежнему прогнозируем, что иена продолжит дешеветь, так как улучшение экономических показателей США, стимулирующее желание рисковать, становится все более явным", - уверен аналитик IG Securities в Токио Юнити Исикава.

Многие аналитики надеются, что рост американской экономики позволит ФРС в 2015 году повысить процентные ставки, а центробанки еврозоны и Японии будут продолжать стимулирование экономического роста. В пятницу вышли данные, согласно которым инфляция потребительских цен в Японии в ноябре снизилась до 2,7% с 2,9% в октябре из-за снижения цен на нефть.