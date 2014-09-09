Фондовая Европа улыбается и машет

Сегодня основные фондовые индексы Европы либо остаются на вчерашних уровнях, либо растут, поскольку им всё еще оказывают поддержку недавние решения ЕЦБ. Новости из Украины тоже будут многое решать.

На утренних европейских торгах DJ Euro Stoxx чуть ослаб — потерял 0,02%, что в принципе находится в пределах обычных флуктуаций. САС 40 и DAX выросли на 0,03%. Сегодня утром был принят пакет новых санкций против России, однако вводить их пока не торопятся — и на этих новостях акции европейских компаний не стали стремительно рушиться.



Окреп финансовый сектор (BNP Paribas прибавил 0,06%; Societe Generale вырос на 0,33%, Commerzbank растолстел на 0,62%, а Deutsche Bank окреп на 0,67%).

Несмотря на шотландские неурядицы, 0,10% прибавил даже FTSE — в основном благодаря банкам. HSBC Holding вырос на 0,07%, акции Royal Bank of Scotland прибавили 0,98%, а Lloyds Banking рванул вверх аж на 1,70%. В порядке и британский горнодобывающий сектор.