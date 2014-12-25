Рубль впервые за три недели укрепился так высоко

Может быть, именно рождественские настроения позволили российской валюте сегодня набрать сил? В четверг днем рубль дорожает, дойдя до трехнедельных максимумов благодаря небольшим объемам экспортных продаж - западные рынки сегодня попросту закрыты.

Доллар сегодня упал до отметки 52,05 руб., евро - до 63,93 руб. (по данным Московской биржи). Такое падение валют зафиксировано впервые с 4 декабря 2014 года.

Пока рубль поддерживают высокие ставки ЦБ, которые установили на прошлой неделе. Это решение регулятора во многом сдерживает спекулятивные атаки, а также положительно влияет на привлекательность новых рублевых вкладов в банках для физлиц. Плюс к этому свою роль играют еще продажи валютной выручки крупными госкомпаниями-экспортерами.

"То, что происходит последние дни с рублем, я бы назвал "стабилизация по принуждению" - видно, что в последние дни рубль дорожает за счет продаж экспортеров, которые активизировались после указаний руководства страны избавиться от купленной ими валюты", - считает Игорь Акиньшин из Альфа-банка. Он отмечает, что сейчас сделки проходят с крайне низкими объемами и очень число участников на рынке, поэтому колебания курса могут быть серьезные до конца дня.

К 13:15 по мск доллар на Московской бирже торговался на уровне в 52,35 руб., евро — на уровне 64,30.