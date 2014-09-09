Специальные предложения для инвесторов.

Предложение для инвесторов.Компания Univell Broker предлагает инвестирование в Индекс Управляющих Univell-20.

Стабильный ежемесячный доход при минимальных рисках. Средства находятся в управление у 20 управляющих. Прозрачная схема инвестирования и управления средствами.

1. Легкость и простота инвестирования. Теперь нет необходимости выбирать среди множества трейдеров и открывать несколько счетов. При инвестировании в Индекс Управляющих Univell-20 вашими средствами управляют 20 трейдеров, прошедших профессиональный отбор в течение 3-х месяцев.



2. Больше чем банковский депозит. Данный вид инвестирования не ограничивает доходность Ваших инвестиций (в отличие от банковского депозита и т.п.) и позволяет заработать гораздо больше, чем при традиционном вложении средств.

3. Уменьшение рисков. Распределение денежных средств среди 20-ти трейдеров, управляющих общим инвесторским пулом в рамках проекта Индекс Управляющих Univell-20, позволяет инвестору существенно сократить свои риски. При инвестировании в отдельных трейдеров инвестор принимает на себе больший риск, нежели при инвестировании в сводный Индекс Управляющих Univell-20.

4. Прибыльность. Двадцать торговых систем от двадцати трейдеров – это гораздо лучше, чем одна система от одного трейдера. При портфельном виде инвестирования волатильность инвесторского счета уменьшается и кривая доходности сглаживается, что в конечном итоге влияет на полученную прибыль с минимальными просадками.

5. Небольшие начальные вложения. Если инвестор примет решение инвестировать в Индекс Управляющих Univell-20, то минимальная сумма для начала инвестирования - 2 000 долларов. Тем не менее мы рекомендуем сумму для инвестиций от 5 000 долларов, так как расчет идет на долгосрочное сотрудничество, и при данной сумме вы получаете самый оптимальный доход. (не в процентах, а в переводе на валюту депозита).

6. Прозрачность вложения средств. При данном виде инвестирования вы можете в реальном времени отслеживать изменения на вашем инвесторском счету. Прозрачный механизм распределения денежных средств при индексном управлении гарантирует честность и открытость для каждого инвестора вне зависимости от суммы инвестиций.



7. Он-лайн управление средствами на инвесторском счете. Делать первоначальные инвестиции, довносить или выводить полученную прибыль можно буквально за пару кликов мышью с помощью Личного кабинета на сайте. А защищенный протокол передачи данных гарантирует безопасность при совершении операций в Личном Кабинете.



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