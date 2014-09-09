Специальные предложения для инвесторов.

Компания Univell Broker предлагает инвестирование в Индекс Управляющих Univell-20.
Стабильный ежемесячный доход при минимальных рисках. Средства находятся в управление у 20 управляющих. Прозрачная схема инвестирования и управления средствами.
1. Легкость и простота
инвестирования. Теперь нет необходимости выбирать среди множества трейдеров и открывать
несколько счетов. При инвестировании в Индекс Управляющих Univell-20 вашими
средствами управляют 20 трейдеров, прошедших профессиональный отбор
в течение 3-х месяцев.
2. Больше чем банковский депозит. Данный вид инвестирования не ограничивает доходность Ваших инвестиций (в отличие от банковского депозита и т.п.) и позволяет заработать гораздо больше, чем при традиционном вложении средств.
3. Уменьшение рисков. Распределение денежных средств среди 20-ти трейдеров, управляющих общим инвесторским пулом в рамках проекта Индекс Управляющих Univell-20, позволяет инвестору существенно сократить свои риски. При инвестировании в отдельных трейдеров инвестор принимает на себе больший риск, нежели при инвестировании в сводный Индекс Управляющих Univell-20.
4. Прибыльность. Двадцать торговых систем от двадцати трейдеров – это гораздо лучше, чем одна система от одного трейдера. При портфельном виде инвестирования волатильность инвесторского счета уменьшается и кривая доходности сглаживается, что в конечном итоге влияет на полученную прибыль с минимальными просадками.
5. Небольшие начальные вложения. Если инвестор примет решение инвестировать в Индекс Управляющих Univell-20, то минимальная сумма для начала инвестирования - 2 000 долларов. Тем не менее мы рекомендуем сумму для инвестиций от 5 000 долларов, так как расчет идет на долгосрочное сотрудничество, и при данной сумме вы получаете самый оптимальный доход. (не в процентах, а в переводе на валюту депозита).
6. Прозрачность
вложения средств. При данном виде инвестирования вы можете в реальном времени отслеживать
изменения на вашем инвесторском счету.
Прозрачный механизм распределения денежных средств при индексном управлении
гарантирует честность и открытость для каждого инвестора вне зависимости
от суммы инвестиций.
7. Он-лайн управление
средствами на
инвесторском счете. Делать первоначальные инвестиции, довносить или выводить полученную прибыль
можно буквально за пару кликов мышью с помощью Личного кабинета
на сайте.
А защищенный протокол передачи данных гарантирует безопасность при совершении
операций в Личном Кабинете.
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