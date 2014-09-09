Ключевые события и торговые идеи на 9 сентября

Предлагаем список ключевых событий вторника, 9 сентября, и торговый план по валютным парам.



Ключевые релизы 9 сентября:

AUD: Индекс уверенности деловых кругов от NAB, число сделок по ипотечному кредитованию

GBP: Выступление главы Банка Англии Марка Карни, промышленное производство, торговый баланс, оценка ВВП от NIESR

CAD: Отчет о количестве строящихся жилых домов

Торговые идеи:

В понедельник курс EUR/USD консолидировался. В еврозоне вышли смешанные данные. Единая валюта получила поддержку за счет подъема EUR/GBP. Завтрашние релизы будут не очень важными, и застой на рынке может сохраниться. Сопротивление находится на $1,2955 и $1,3000. Поддержка лежит на $1,2920, $1,2900 и $1,2850.

Пара GBP/USD открыла неделю с огромным медвежьим гэпом, протестировав 10-месячный минимум на отметке $1,6100. Британскую валюту обвалили новости о результатах предварительного опроса в Шотландии: 51% опрошенных высказались за отделение от Соединенного Королевства. Референдум о независимости Шотландии состоится 18 сентября.

Фунт сильно перепродан и нуждается в бычьей коррекции. В текущей обстановке отметка $1,6300 должна ограничить подъем. Следующая поддержка расположена на $1,6080.

Пара USD/JPY в пятницу не сумела зафиксироваться выше январского максимума в 105,70: слабый NFP испортил быкам весь праздник. Несмотря на это, пара по-прежнему остается в растущем канале, образованном в середине июля.

Пара AUD/USD встретила на прошлой неделе сопротивление в психологически важной области в $0,9400. Здесь проходит линия, соединяющая два июльских минимума. Трейдеры игнорировали позитивные данные из Австралии и Китая. Пара может протестировать $0,9300 и $0,9262 (минимум 3 сентября). Сопротивление находится на $0,9400 и $0,9415.