Азиатские рынки сегодня выросли

В среду сложилась оптимистичная ситуация и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Nikkei закрыл сессию с подъемом на 1,24%; Hang Seng прибавил 0,25%; KOSPI вырос на 0,39%; S&P/ASX окреп на 0,25%. Не в ногу с остальными шел только шанхайский индекс Shanghai Composite потерял целых 1,94%. Это происходит из-за опасений инвесторов, что на рынках активов сформирован «мыльный пузырь», и власти Китая скоро начнут делать резкие движения.

Toyota Motor Co подняла котировки на 1,5%. Производитель морепродуктов Maruha Nichiro Corp вырос на 4,6% на прогнозе чистой годовой прибыли, улучшенном вдвое. А вот крупнейшие китайские фондовые брокеры Citic Securities и Haitong Securities подешевели более чем на 6%.



Подъем большинства азиатских индексов — тоже, как и в Европе, отголосок позитивной американской статистики и роста нефтяных цен. Сегодня торги в Сиднее, Веллингтоне, Гонконге и Сингапуре завершились раньше обычного в преддверии Рождества. Завтра будут работать только японский и материковый китайский рынки: остальные страны региона отдохнут вслед за Америкой и Европой.