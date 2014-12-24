Европейские индексы выросли во вторник

Вчера Европа торговалась в зеленой зоне, вот уже шестую сессию подряд. На европейские биржи повлияли новости из США: ВВП вырос в третьем квартале, что не могло не отразиться и на индексах Старого Света.

Stoxx Europe 600 прибавил 0,61%, а индекс самых крупных предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 вырос на 1,19%.

FTSE окреп на 0,33%; САС 40 — на 1,42%; DAX вырос на 0,57%. Греческий ASE продолжает падать: вчера парламент страны снова не смог выбрать президента, поэтому национальный индекс подешевел на 1,7%.



На росте нефтяных цен существенно прибавили энергетические компании Европы: их подындекс окреп на 0,9%. Total SA подорожала на 1,9%.

Фармацевтический сектор — единственный из 19 секторов сводного европейского индекса, кто подешевел по итогам дня. Novatris потеряла 1,5%; Novo Nordisk – 2,4%.