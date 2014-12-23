Спасибо, Sony! Акции некоторых it-компаний выросли после взлома хакерами

Массивный взлом Sony, возможно, убил "The Interview", но вдохнул новую жизнь в акции кибербезопасности. Уолл-стрит все внимание устремило на падающие акции Sony, но этот инцидент только стимулирует компании резко повысить расходы на защиту от хакеров.

Такие расходы станут очень хорошей новостью для таких компаний, как FireEye и Proofpoint, которые обеспечивают услуги по кибербезопасности. Акции FireEye подскочили более чем на 15% на прошлой неделе, а Proofpoint вырос на 8%.

"Будет больше вливаний в акции компаний по интернет-безопасности. Sony показали директорам компаний страшный пример того, что произойдет, если они должным образом не защитят свои сети", - говорит Даниэль Айвз, аналитик из Capital Markets.

Инвесторы согласны, что были большие движения акций у CyberArk Software, Fortinet и Palo Alto Networks на прошлой неделе. Еще некоторые включают в этот список LifeLock, которая тоже защищает от краж компании.

Скандал с Sony привлек большое внимание, даже президент Обама критиковал студию и отменил интервью одному телеканалу из-за угроз со стороны хакеров из Северной Кореи. Кроме того, что Sony придется пересмотреть дату выхода фильма, еще один удар был нанесен из-за утечки многих конфиденциальных переписок. Компанию теперь ждут бесчисленные судебные иски.

Это очередной громкий инцидент, связанный с безопасностью личных данных в сети интернет — после взломов Target, Home Depot и iCloud, когда в сеть утекли фотографии голых знаменитостей.

Кстати говоря, вчера выросли акции компаний Facebook и Apple. Акции Facebook дошли до рекордных отметок - по мнению экспертов, это объясняется увеличением выручки от мобильной рекламы и успешным приобретением в 2012 году сервиса Instagram. Ценные бумаги Facebook подорожали на 2% - до уровня $81,45. Акции Apple закрылись на отметке $112,89.