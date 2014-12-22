Валютный либеральный фундаментализм — угроза рублю и России

То, что наша власть привержена идеям либерализма, ни у кого уже не вызывает ни удивления, ни вопросов. Но возмущение и гнев у наших граждан этот «медицинский факт» вызывать продолжает. Экономический либерализм — универсальное средство уничтожения России. Чтобы не быть голословным, продемонстрирую, как этот либерализм проявился и продолжает проявляться в валютной сфере нашей экономической жизни. Эта сфера сегодня приковала внимание всех слоев нашего общества в связи с катастрофическим падением валютного курса рубля и вытекающими из этого падения социально-экономическими последствиями.

Уже почти в течение века человечество применяет различные валютные ограничения в качестве средства стабилизации экономики и национальной денежной единицы. Впервые они были апробированы в годы Первой мировой войны, затем повсеместно использовались в годы Великой депрессии и после Второй мировой войны. Многие экономически развитые страны Запада сохраняли валютные ограничения до 80-х гг. прошлого века. Суть этих ограничений заключается в том, чтобы предотвратить хаотическое движение иностранной валюты через границу страны. Часто за этим внешним хаосом скрываются спланированные акции валютных спекулянтов или даже специальные операции других государств, направленные на подрыв национальной денежной единицы. В свою очередь, дестабилизация национальной валюты может разрушить всю экономику страны.

Валютный либерализм — политика отказа от любых средств государственного контроля над движением валюты через границу и ее циркуляцией внутри страны. Навязывание Западом идей валютного либерализма странам периферии мирового капитализма преследует цель превращения этих стран в колонии, сырьевые придатки стран «золотого миллиарда». Кроме того, валютный либерализм выгоден спекулянтам, которые кормятся на колебаниях курсов денежных единиц. И правящие круги Запада очень умело направляют энергию валютных спекулянтов в русло, необходимое для обрушения национальной валюты и создания «управляемого хаоса» в экономиках периферийных стран. Валютный либерализм означает установление режима свободного плавания валютного курса национальной денежной единицы, снятие ограничений и запретов на валютные операции, связанные с внешней торговлей и движением капитала, разрешение на применение физическими и юридическими лицами иностранной валюты во внутреннем денежном обращении (долларизация экономики). Валютная либерализация — один из краеугольных камней «Вашингтонского консенсуса» — свода принципов либеральной экономической политики, навязываемого Международным валютным фондом странам периферии мирового капитализма.

К сожалению, мы имеем в России на сегодняшний день режим валютного либерализма во всех формах его проявления. Все это зафиксировано в различных законодательных актах Российской Федерации. Прежде всего, в законе «О валютном регулировании и валютном контроле», в который в середине прошлого десятилетия были внесены такие поправки, которые дают основание назвать этот акт законом «О валютной либерализации». Либерализация законодательства предусматривала отмену большинства ограничений на осуществление валютных операций между резидентами России и нерезидентами. Как по торговым, так и капитальным операциям. Было также отменено требование о резервировании, то есть при проведении валютных операций участникам внешнеэкономических отношений уже не требуется резервировать средства через уполномоченные банки в Банке России. Кроме того, юридические и физические лица РФ получили возможность открывать счета в зарубежных банках без разрешения Банка России и т.д.

В таком режиме Россия существует уже восьмой год. За это время много воды утекло. А, точнее говоря, много капитала притекло и еще больше его утекло из России. Экономику страны стало сильно лихорадить, поскольку для отечественных и зарубежных валютных спекулянтов Россия стала «проходным двором». Многие российские эксперты осторожно намекают, а некоторые кричат во весь голос, что «больше так жить нельзя». Но наша власть невозмутима, она от догматов «валютного либерализма» отступаться не собирается. Более того, продолжала начатый в прошлом десятилетии курс. Банк России в этом году заявил, что собирается с 2015 года отпустить рубль в «свободное плавание», прекратив поддерживать российский рубль с помощью валютных интервенций из международных резервов. Затем заместитель Председателя Банка России Шевцов в августе заявил, что сделает это еще до конца года. Собственно, это и послужило сигналом для валютных спекулянтов, которые в декабре в считанные дни обвалили курс рубля вдвое.

Чтобы окончательно убедить валютных спекулянтов в том, что они ничем не рискуют, Центральный Банк 30 сентября 2014 года обнародовал пресс-релиз следующего содержания: «В связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями Банк России информирует, что не рассматривает введение каких-либо ограничений на трансграничное движение капитала». Между прочим, незадолго до появления этого пресс-релиза Банк России опубликовал данные о чистом оттоке капитала из частного сектора экономики: $75 млрд за первое полугодие 2014 года. При таких масштабах Россия могла рассчитывать на установление нового рекорда по годовому объему бегства капитала из страны. Экспертное сообщество (даже либеральное его крыло) начало всерьез поговаривать о восстановлении валютного контроля по капитальным операциям, упраздненного в 2006 году. И тут, как гром среди ясного неба — пресс-релиз Банка России. И это во время эскалации экономических санкций Запада против России, которые начали негативно отражаться на нашей экономике. Невольно начинаешь задумываться: на чьей стороне играет Центробанк?

Некоторые оптимисты говорят, что, мол, это «непродуманная инициатива» Э.Набиулиной. Увы, валютная политика Банка России полностью совпадает с установками первых лиц государства. Возьмем последние месяцы нынешнего года. В начале октября на форуме «Россия зовет!» Владимир Путин заявил: «Не планируем вводить какие-либо валютные ограничения или ограничения на движение капитала. Фундаментальные факторы, обеспечивающие стабильность, у нас практически бездефицитный бюджет, крепкий платежный баланс». Чтобы еще более обосновать свое заявление, президент добавил, что «у Банка России достаточно инструментов, чтобы обеспечить финансовую устойчивость».

Фактически на этой встрече Путин одобрил решение Центробанка о переходе к плавающему курсу рубля. А 10 ноября Путин, находясь в Пекине на Деловом саммите АТЭС, вновь заверил, что в России не будут вводиться ограничения на движение капитала. Выступая перед Федеральным собранием в начале нынешнего месяца, когда уже началась вакханалия с рублем, президент России Владимир Путин потребовал от Банка России и правительства «жестко и скоординированно отбить охоту у спекулянтов играть на колебаниях курса рубля». Правда, о конкретных методах борьбы с валютными спекулянтами в послании ничего не было сказано. Некоторые эксперты с надеждой подумали, что может быть, в этот острый момент наконец-то наши власти примут решение о введении валютных ограничений.

Однако сразу после заявления Путина министр финансов Антон Силуанов поспешил уверить, что борьба со спекулянтами на валютном рынке, о которой объявил президент, не подразумевает введения каких-либо ограничений, в том числе валютных ограничений. Министр туманно намекнул, что речь идет о «координации действий всех участников рынка»: Центробанка, Минфина, банков, компаний (особенно тех, которые активно участвуют в экспортных и импортных операциях). Однако никакая «координация» без законодательно зафиксированных ограничений и обязательств в валютной сфере дать эффекта не может.

Некоторая острота валютного кризиса в конце года была смягчена валютными интервенциями, которые Банк России был вынужден возобновить. Кроме того, Минфин на алтарь борьбы с кризисом бросил несколько миллиардов долларов из своих свободных валютных резервов. Государственная дума приняла законодательное решение о вливании в банковскую систему крупных бюджетных «вливаний» для дополнительной капитализации полуживых российских банков и об увеличении лимита гарантий по банковским депозитам с 700 тыс. до 1,4 млн рублей. Инициатива об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортеров на рубли была заблокирована. Вместо этого правительство обещало проведение «консультаций» с бизнесом. Что остается в «твердом остатке»? Российской экономике была сделана обезболивающая инъекция, которая имеет весьма ограниченный срок действия. Потому что ни одно из принятых решений не затронуло причин кризиса. Следовательно, после новогодних и рождественских праздников может начаться следующая фаза валютного кризиса, еще более острая и жесткая.

Примечательно, что на сегодняшний день в мире накоплен богатейший опыт предотвращения валютных кризисов и их быстрого купирования. Классический пример — Малайзия. В 1997-1998 гг. в юго-восточной Азии разразился острейший финансовый кризис, спровоцированный мировыми валютными спекулянтами. МВФ рекомендовал (фактически требовал), чтобы страны защищали свои национальные денежные единицы с помощью валютных интервенций, «сжигая» свои международные резервы. Малайзия ослушалась, введя валютные ограничения и нарушив фундаментальный принцип «Вашингтонского консенсуса». Но, во-первых, Малайзия сохранила свои резервы. Во-вторых, она сумела раньше других стран региона восстановить свою экономику. Был создан прецедент, которым с тех пор пользовались многие другие страны. В частности, во время финансового кризиса 2008-2009 гг. валютные ограничения при полном молчании со стороны МВФ были введены в Исландии. В самые последние годы валютные ограничения вводили такие страны, как Индия, Турция, Бразилия.

В дополнение к введению валютных ограничений страны прибегают к такому проверенному методу, как «порки» валютных спекулянтов и чиновников из блока денежных властей. Об этом в частности, сказал две недели назад специальный гость Московского экономического форума (МЭФ), исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) от Японии в 2007-2010 гг. и экс-заместитель министра финансов Японии Даисуке Котэгава. Япония недавно столкнулась с острой валютной ситуацией, и власти страны пригрозили валютным спекулянтам уголовными преследованиями. Кстати, наш японский гость квалифицировал заявление руководства Банка России о прекращении валютных интервенций как грубую ошибку: «Власти никогда не должны брать на себя публичные обязательства в области интервенционной стратегии». Что касается «порок» чиновников, то примеров также достаточно. В прошлом году был уволен руководитель Центробанка Индии за то, что допустил серьезное падение рупии. А в соседней Украине, где курс гривны упал в два раза за последние полгода, против председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой ведется судебное расследование. К расследованию подключена прокуратура (подозрение в участии в спекулятивных операциях с валютой).

Практически все страны БРИКС, кроме России, периодически прибегают к валютным ограничениям. А Китай, который поддерживал и продолжает поддерживать стабильный курс юаня, никогда валютных ограничений и не отменял. И сумел в этом году обойти США по объему ВВП, став первой экономикой мира.

Валентин Катасонов — независимый эксперт, специально для



