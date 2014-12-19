Американские индексы продолжили ралли

На вчерашних торгах вновь был продемонстрирован серьезный рост американских фондовых индексов. Это базировалось на оптимистичных словах представителей ФРС днем ранее.

S&P 500 вырос на 2,4%, DJIA прибавил 2,43%; Nasdaq окреп на 2,24%.

Вчерашний день вообще показал удивительно слаженное ралли по всему миру: американский ЦБ обнадежил практически всю мировую экономику,заявив о том, что экстренно поднимать процентную ставку пока не торопится. Это нивелировало плохие новости из Европы и Азии и подтолкнуло наверх все индексы. Сводный индекс мировых рынков MSCI All-Country World вырос на 2%; развивающиеся рынки MSCI Emerging Markets прибавили 1,8%.



Вчерашний оптимизм на американских биржах подкреплялся еще и позитивной статистикой. Так, количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 6 тысяч (при ожиданиях увеличения на 1 000), а индекс опережающих экономических показателей США вырос на 0,6%.

В четверг выросли все 10 отраслевых групп S&P 500.

Что касается отдельных компаний, то стоит отметить Oracle Corp, которая выросла на 10,2% на новостях о выручке и прибыли компании в III квартале, оказавшейся выше прогнозной.

Hertz Global Holdings, одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся прокатом автомобилей, подняла свои котировки на 5,8%. Дело в том, что знаменитый инвестор Карл Айкан публично объявил о том, что наращивает свою долю в Hertz с 8,48% до 10,77%.

Выросли нефтяные компании: рост цен на нефть дал о себе знать. Exxon Mobil прибавила 2,4%; Oasis Petroleum — 3,8%; Chevron Corp – 2,8%.

Лидеры промышленного сектора тоже были одними из лидеров в четверг: General Electric прибавил 2,9%; Caterpillar – 2,2%.