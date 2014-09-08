Бесплатный авторский вебинар "Новый принцип инвестирования с Univell Broker".

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Приглашаем вас на авторский, бесплатный вебинар по инвестированию в финансовый инструмент «Univell top 20».
Вебинар будет проходить 10 сентября 2014 года.
Вебинар называется "Новый принцип инвестирования с Univell-20" - информация, которая будет обсуждаться на этом вебинаре, заинтересует в первую очередь инвесторов и управляющих трейдеров. Ведущий подробно расскажет об индексе Univell-20, принципе работы и порядке расчета индекса, а также об условиях инвестирования и управления средствами инвесторов. Информация будет полезна для тех инвесторов и трейдеров, которые хотят диверсифицировать свои риски и выйти на новые горизонты управления деньгами.
Регистрация на производится на нашем сайте в разделе: "обучение" --> "вебинары". (https://univellbroker.com/education/webinars/)
Вебинар будет проходить 10 сентября 2014 года.
Вебинар называется "Новый принцип инвестирования с Univell-20" - информация, которая будет обсуждаться на этом вебинаре, заинтересует в первую очередь инвесторов и управляющих трейдеров. Ведущий подробно расскажет об индексе Univell-20, принципе работы и порядке расчета индекса, а также об условиях инвестирования и управления средствами инвесторов. Информация будет полезна для тех инвесторов и трейдеров, которые хотят диверсифицировать свои риски и выйти на новые горизонты управления деньгами.
Регистрация на производится на нашем сайте в разделе: "обучение" --> "вебинары". (https://univellbroker.com/education/webinars/)