Середина дня и новые курсы валют: доллар за 78 руб., евро за 97 руб.

Пожалуй, сегодня самый беспокойный день на валютной бирже. Новостные сайты не выдерживают увеличивающегося потока пользователей - например, пару минут назад не открывались такие портали, как банки.ру, сайт РБК, а портал Московской биржи "висит" уже более получаса. Тем не менее, мы не перестаем следить за курсом валют.



И вот новые антирекорды российского рубля. На 15:13 по мск доллар торговался на уровне 78,40 руб., евро - на уровне 97,27 руб. (по данным портала investing.com). Мы вновь становимся свидетелями очередного резкого роста этих пар - примерно на 18% и 19% соответственно.

Напомним, сегодня центробанк РФ поднял ключевую ставку до 17%, чтобы ослабить напряжение с российской национальной валютой.

