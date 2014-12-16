Набиуллина рассказала, зачем ЦБ повысил ключевую ставку

Сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что решение повысить ставку с 10,5% до 17% было принято, чтобы снизить негативные эффекты от ослабления курса рубля. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 24».

«Решение направлено на снижение инфляции и инфляционных ожиданий», — сказала она. Плюс к этому добавила, что это решение косвенно повлияет на валютный рынок, а эффект начнет ощущаться позднее.

Глава ЦБ признает, что рубль слабеет из-за падения нефтяных цен и закрытия западных рынков капитала. Прежнее решение ЦБ «отпустить» рубль в свободное плавание должно смягчать действие негативных внешних факторов на российскую экономику, пояснила она.

Набиуллина попросту сказала: приспосабливайтесь к новым условиям. Она считает, что мы «должны научиться жить в новой зоне, ориентироваться в большей степени на собственные источники финансирования, проекты и дать шансы для импортозамещения». Чтобы малый и средний бизнес не бегал в тревоге из-за сегодняшних новостей, Набиуллина напомнила, что ЦБ принимает особые меры, чтобы повышение ставки не стало ограничением для развития российских проектов. Для этого сохранили специальные инструменты и ставки для инвестиционных проектов, а также для поддержки малого и среднего бизнеса.

Глава ЦБ также объявила о «радостной» ноте нынешнего повышения ставки — вслед за центробанком коммерческие банки должны начать повышать ставки по депозитам, поэтому она призвала граждан держать средства в банках в рублях.