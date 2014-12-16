Эксперты по-разному оценили повышение ставки ЦБ

Агентство Bloomberg опросило своих экспертов, как они оценивают эффективность повышения центробанком РФ базовой процентной ставки. Напомним, сегодня Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%.

Большинство экспертов считает, что банк был вынужден идти на такие жесткие меры, чтобы стабилизировать финансовую систему, пусть даже ценой отрицательных последствий для экономики.

"Этот шаг - отказ от экономического роста ради сохранения финансовой системы. Правильный решение, хотя сделать этот шаг было непросто", — считает Иэн Хейг, партнер фирмы Firebird Management LLC.

"Такие меры по ужесточению причинят боль экономике, но мы уже давно говорили, что дело не в предотвращении рецессии, а в полномасштабном финансовом кризисе, вызванном резким падением рубля", — говорит валютный аналитик из Rabobank в Лондоне Петр Матис.

Слава Бреусов, аналитик из Alliance Bernstein в Нью-Йорке, уверен, что банк сможет сбить тенденцию падения российской национальной валюты. "Центральный банк пытается остановить лавину, и подобное масштабное повышение может быть достаточным. Никто, похоже, не думает, к чему это приведет для экономики, поскольку в приоритете сейчас только усилия для прекращения падение рубля", — считает Бреусов.

В свою очередь, Николас Спиро, управляющий директор Spiro Sovereign Strategy в Лондоне, думает, что принятые меры центробанка не смогут обратить вспять падение рубля. "Есть ощущение, что это повышение ставки, к сожалению, будет недостаточным. ЦБ России испробовал уже все приемы за исключением полномасштабных мер по контролю над движением капитала", — сказал Спиро.