Выбор основы для национальной платежной системы отложили до августа

Комиссия при Центробанке отложила на месяц принятие решения — выбрать технологическую основу для национальной платежной системы (НПС) пока не удается.

За этот месяц претендентам — Универсальной электронной карте, подконтрольной Сбербанку, и «Золотой короне» — предстоит снова подготовить отчет о своей готовности. По версии газеты «Коммерсант», реальная причина проволочки - в стремлении возложить ответственность за принятие решения на будущего руководителя оператора НПС, а также в сохраняющемся желании Центробанка строить систему с нуля.

До сих пор остался неизученным вопрос о том, что именно должны сделать платежные системы. Непонятно экспертам также отсрочка в решении — зачем давать дополнительные задания банкам, если всё и так уже оценено. По сведениям газеты, ценовое предложение УЭК превысило 300 млн рублей, а у «Золотой короны» оказалось в несколько раз меньше.

По результатам обсуждений и анкетирования очевидное преимущество выявлено у «Золотой короны» перед УЭК.

Среди других причин отсрочки для принятия решения называют также необходимость назначить главу оператора НПС, который сам выберет, с какой из систем ему будет удобнее работать, а главное, будет готов нести за это ответственность. Назначать главу НПС будет Национальный финансовый совет.

Возможно, еще одним препятствием по принятию решения стал еще один фактор — желание создать систему с нуля, а этот вариант совсем недавно Банк России оценил в 9—10 млрд рублей.