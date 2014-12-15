Евро дошел до отметки в 73,2 руб.

Сегодня днем на Московской бирже курс евро впервые дошел до нового рекорда и торговался дороже 73 руб.

По данным investing.com, в 11:05 по мск пара EUR/RUB торговалась на уровне 73,204. В то же время доллар доходил до 58,789 руб.

«Рубль обновляет исторические минимумы уже с утра понедельника. Нефть отскочила от минимумов и торгуется на уровне $62 за баррель Brent. После заявления отдельных участников ОПЕК о том, что жить можно и при 40 долларах за баррель, у рубля мало шансов стабилизироваться. Технически нефть может пробить 60 долларов очень быстро, и тогда доллар будет стоить 60 рублей», — говорится в аналитическом обзоре Нордеа Банка.