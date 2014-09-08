Новости Азии: экономика Японии очень сильно сократилась

Экономика Японии сократилась на максимальное значение более, чем за пять лет. Негативные последствия повышения налога заметны до сих пор. В течение трех месяцев ВВП потерял 7,1% в годовом исчислении - это максимальное значение с первого квартала 2009 года, заявил сегодня кабинет министров в Токио. Средний прогноз 25 экономистов, опрошенных Bloomberg News , предполагал падение на 7%.

Розничные продажи и бытовые расход сократились в июле. На прошлой неделе правительство заявило, что готово расширить стимулирование, чтобы помочь пережить дальнейшее увеличение налога, запланированное на октябрь 2015 года.



Коммерческие расходы компаний упали на 5,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Личное потребление сократилось на пересмотренные 5,1% по сравнению с первоначальной оценкой снижения на 5%. Крупнейший автопроизводитель Японии Honda Motor Co, планирует сократить капитальные расходы на 10% в текущем финансовом году, в то время как NTT Docomo Inc прогнозирует, что расходы снизятся на 2%.

В июле профицит счёта текущих операций Японии, самый широкий показатель торговли, сократился на 30,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Профицит составил 416,7млрд. йен по сравнению со средней оценкой аналитиков, участвовавших в опросе Bloomberg (444,2 млрд. иен).

"Правительство не будет повышать налог, не принимая меры по поддержке экономики", - сказал на прошлой неделе министр экономики Акира Амари. По словам министра финансов Таро Асо, будет подготовлен резервный план стимулирования. Частное потребление сократилось на 19% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом и по сравнению с первоначальной оценкой снижения на 18,7%, показал сегодняшний отчет.

В третьем квартале экономика вырастет на 2,7% в годовом исчислении, показали данные отдельного опроса, проведенного Bloomberg в августе.