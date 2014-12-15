Нефть Brent торговалась ночью ниже $61 за баррель

В понедельник утром нефть Brent опускалась на торгах ниже $61. Так в 3:15 по мск цена барреля этой марки дошла до $60,84. Еще в пятницу вечером за баррель Brent давали $61,97.

Скорее всего, продолжающееся падение связано с публикацией ухудшенного прогноза спроса на топливо в следующем году от Международного энергетического агентства.

Сейчас Brent торгуется на уровне $62,80 за баррель, WTI - $58,51 за баррель.

Агентство в своем ежемесячном отчете показало, что низкие мировые цены на нефть усиливают риск социальной нестабильности и финансовых неурядиц, особенно если нефтедобывающие страны начнут испытывать трудности с оплатой долгов. В частности, это касается России и Венесуэлы — в этих странах возрастает риск дефолта, говорится в докладе МЭА.

Предполагаемый спрос на нефть в 2015 году агентство оценивает в 93,3 млн барр. в день., для России показатель стал ниже предыдущего на 195 тыс. барр. – 3,4 млн барр.