Америка, мы следим за тобой!

Вчерашнее заседание ЕЦБ и резкий обвал евро — событие, встряхнувшее рынки, однако даже такие события, как правило, отодвигаются на второй план свежими. Сегодня в роли такой вот «свежатинки» послужит отчет США о занятости в несельскохозяйственном секторе. Дело в том, что Джанет Йеллен уже очень четко заявляла, что срок повышения ставок ФРС будет четко зависеть от рынка труда. Соответственно, если количество новых рабочих мест будет хуже прогнозных ожиданий, то доллар испытает краткосрочный спад (и многие игроки закроют длинные позиции по нему). Но если они будут выше прогноза, то американская валюта очень серьезно укрепится — прежде всего, против евро.

Поэтому при любой коррекции вверх пару EUR/USD надо продавать, без разницы, какие выйдут данные в США.

После вчерашней «евро-катастрофы» пара EUR/USD свалилась ниже 1,2950. Если данные из США будут слабыми, то последует коррекция примерно к 1,2975, а если данные выйдут оптимистичными — то пара может снизиться дальше до 1,2875 и далее к 1,2750.

Пара GBP/USD “сидит» на поддержке на отметке 1,6300 и тоже ждет данных из США. Слабость данных приведет к коррекции пары к 1,6370, а сильная статистика уронит ее дальше, до 1,6235.



