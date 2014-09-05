Huawei толкает вниз акции Apple и Samsung своей новинкой на выставке IFA-2014

Продолжаем следить за новинками на выставке электроники IFA-2014. Вчера Huawei анонсировала планшетофон Ascend Mate 7 со сканером отпечатков пальцев. Также компания представила смартфон Ascend G7 и прототип уже имеющейся на рынке модели Ascend P6 с сапфировым стеклом. Об этом сообщает Лента.ру.



Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор Huawei Consumer Business Group, назвал новинку «самым быстрым смартфоном с большим экраном». Huawei стала третьей компанией, разместившей сканер отпечатков пальцев на своем устройстве. Но, в отличие от Apple и Samsung, сделала это не в кнопке «Домой», а на тыльной стороне. Многие считают, что это намного удобнее при работе с устройствами с большим экраном.



Также на выставке был представлен прототип Ascend P6, это прошлогодний флагман компании, который был оснащен сапфировым стеклом и керамическим корпусом. Неизвестно, поступит ли в продажу такая модель, скорее всего она создана с целью продемонстрировать инженерные возможности Huawei.

Что касается ситуации на рынке, то мы можем наблюдать падение цен на акции компании Samsung - минус 0,80% за утренние торги, акции Apple вчера упали на 0,83%.





