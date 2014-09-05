Прогноз на пятницу: чем неделя успокоится?

Сегодня будет опубликована интересная и важная макростатистика. Так, Еврозона покажет пересмотренные данные по ВВП второго квартала, а США — данные по занятости по несельскохозяйственному сектору. Впрочем, вчерашних макроэкономических новостей с сюрпризами от Марио Драги в ближайшее время, наверное, никто не побьет.

Европейские индексы могут вырасти, если ВВП поднимется, хотя бы на самый минимум. При падении ВВП фондовые рынки Европы дружно поползут вниз. Что касается американских рынков, то там всё будет зависеть от занятости за август (16.30 мск). Если они будут выше прогнозных — ралли вверх продолжится.



Что касается отдельных акций — обращаем ваше внимание на финансовый сектор и JP Genri Morgan в частности.

Нефть Brent держится в диапазоне цен между 100,46 — 103,09 доллара за баррель. Поэтому аналитики рекомендуют коридорную тактику торговли по «черному золоту»: покупаем около поддержки, продаем около сопротивления.

Золото, серебро и платина будут снижаться и дальше. XAU/USD плавно ползет к 1242,33 доллара, и если ничего геополитически страшного не случится — это будет продолжаться еще несколько дней. А вот палладий, значительные запасы которого по счастливой случайности находятся в России, явно дорожает и останавливаться не собирается. Видимо, подходящий уровень для его покупки — 866,14 доллара.

На валютном рынке вчера случился переполох, вызванный неожиданным сюрпризом от Марио Драги. В связи с этим евро резко сдал позиции, и сегодня тоже продолжит дешеветь. Помимо повышения процентной ставки, на единую валюту действует еще и запланированный на начало ноября референдум о независимости Каталонии. Те же проблемы испытывает британец: фунт спокойно воспринял заявления ЕЦБ и даже Банка Англии, однако сейчас он находится под давлением своей собственной головной боли — референдума по независимости в Шотландии, который состоится вот уже совсем скоро, 18 сентября.